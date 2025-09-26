Trump pripravljen preseliti tekme SP iz 'nevarnih' mest 24ur.com Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je pripravljen po potrebi prestaviti tekme svetovnega prvenstva v nogometu leta 2026. Povedal je, da bi prvotno načrtovane tekme v mestih, za katera sam meni, da so nevarna, prestavil na druga prizorišča.

