V UKC Maribor bodo od ponedeljka izvajali le nujne zdravstvene storitve 24ur.com Izvajalci zdravstvene dejavnosti bodo morali prilagajati oz. postopoma zmanjševati število specialističnih pregledov, operativnih posegov in drugih storitev. A obstajajo izjeme. "Nenujne zdravstvene dejavnosti se izvajajo po presoji vodij strokovnih oddelkov," je dejala državna sekretarka Tina Bregant in dodala, da je njihovo izvajanje celo priporočljivo. V UKC Maribor so medtem že sporočili odlo...

