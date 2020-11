V Avstriji začetek cepljena proti covidu-19 predvidoma januarja 24ur.com Informacijo o začetku cepljenja v je novinarski konferenci napovedal avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober in dejal, da bodo najprej cepili starejše od 65 let ter osebje v domovih za starejše in oskrbovalnih domovih. Američani se pred zahvalnim dnem v vse večjem številu podajajo na pot k družinam, ob tem pa število okužb, hospitalizacij in smrti zaradi novega koronavirusa še naprej nara...

Sorodno































































































































































































































































































Oglasi