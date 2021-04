Ali sledi sproščanje ukrepov? Primorske novice Vlada s strokovno skupino na Brdu pri Kranju razpravlja o epidemioloških razmerah v Sloveniji in sproščanju ukrepov. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb z novim koronavirusom je v torek znašalo 737, s čimer se ob 649 hospitaliziranih bolnikih država uvršča v oranžno fazo protikoronskih ukrepov. Trenutno so v državi vse regije oranžne, razen obalno-kraške, ki je rumena, in primorsko-notranjske, ki je rdeča.

