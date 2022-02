Guterres: Načela ustanovne listine ZN niso poljuben meni, Moskva jo mora spoštovati v celoti 24ur.com Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval Rusijo, naj v celoti spoštuje ustanovno listino Združenih narodov in obsodil rusko priznanje "neodvisnosti" dveh separatističnih ukrajinskih regij. "Načela ustanovne listine ZN niso poljuben meni. Države članice so sprejele vsa načela in jih morajo tudi uporabljati," je povedal. Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem dejal, da je ...

