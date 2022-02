Po nekaj urah tišine v Kijevu znova eksplozije. Zelenski: Naslednjih 24 ur bo ključnih 24ur.com Spopadi v Ukrajini se nadaljujejo že peti dan. Ukrajinska vojska je minulo nedeljo označila za "izjemno težko" ter sporočila, da "se soočajo z agresorjem tako na nebu kot na tleh". Po nekaj urah tišine so se v ukrajinski prestolnici in v Harkovu zjutraj znova zaslišale eksplozije, sirene so se oglasile tudi v Černigovu na severu države. Ruska vojska je medtem po navedbah tamkajšnjega župana zavze...

Sorodno





















































































































































































































































































































Oglasi