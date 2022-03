Tragična bilanca po sedmih dneh vojne v Ukrajini: Število beguncev in razseljenih je preseglo milijon, število mrtvih in ranjenih med vojaki pa gre v tisoče – Rusko obrambno ministrstvo pa je razkrilo, da je do sedaj umrlo skoraj 500 ruskih vojakov topnews.si Iz Ukrajine je zaradi ruske invazije v tednu dni zbežalo že več kot milijon ljudi, je ponoči sporočil prvi mož visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) Filippo Grandi. To je več kot dva odstotka od okoli 44 milijonov Ukrajincev. Združeni narodi sicer pričakujejo, da bi lahko iz Ukrajine pred nasiljem zbežalo štiri milijone ljudi, morda […]...

