Volilna udeležba na lokalnih volitvah doslej najnižja od leta 2006 topnews.si Na lokalnih volitvah, ki danes potekajo v 212 občinah po državi, je do 11. ure po podatkih občinskih volilnih komisij volilo 201.961 oz. 12 odstotkov volilnih upravičencev. V mestnih občinah je bila udeležba 10,02-odstotna, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Na prejšnjih volitvah novembra 2018 je bila udeležba do 11. ure nekoliko višja, […]...

