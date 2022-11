Brazilci s pričakovano terensko iniciativo, a še brez učinka 24ur.com V drugi tekmi skupine G svetovnega prvenstva v nogometu se v Dohi merita Brazilija in Srbija. Karaoke so v vlogi favorita, a napovedi iz srbskega tabora so bile pred tekmo precej nedvoumne. "Nikakor se ne bojimo Brazilcev, zavedamo se predvsem naših prednosti," v en glas Srbi. Sredi prvega polčasa mreži še mirujeta.

