Na območju Viča gorelo več avtomobilov, kriminalisti na delu 24ur.com V soboto zvečer so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru na območju Viča. Ugotovili so, da je iz neznanega razloga zagorelo parkirano osebno vozilo, požar pa se je razširil še na dve parkirani vozili. Opravili so ogled kraja požara, nadaljujejo pa zbiranje obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

