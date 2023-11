Ob 14.39 sta na Meljskem mostu v Mariboru trčili osebni vozili. Gasilci JZ GB Maribor so z vpojnimi sredstvi so posuli iztekle motorne tekočine na cestišču in odklopili akumulator na enem od vozil. Eno poškodovano osebo so reševalci NMP Maribor odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor.