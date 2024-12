Naraščanje napetosti v Torinu: 'Vlahović, usran človek!' 24ur.com Nogometaši torinskega Juventusa so prišli do velike zmage nad Manchester Cityjem na zadnji tekmi Lige prvakov, na drugi strani pa jim v italijanskem prvenstvu ne gre vse po načrtih. Trenutno zasedajo 6. mesto Serie A, poraza sicer še niso doživeli, imajo pa ob šestih zmagah, kar 10 neodločenih izidov. No, po zadnjem sobotnem (2:2) proti Venezii so svoje nezadovoljstvo izrazili tudi navijači. Še p...

