Yamal: Želim osvojiti svetovno prvenstvo, Ligo prvakov in zlato žogo! 24ur.com Lamine Yamal je na zadnji tekmi španskega prvenstva pred domačimi navijači razkazoval priznanje, ki ga je prejel v Parizu na letošnji prireditvi zlata žoga, ki je potekala v mesecu novembru. Postal je namreč najboljši mladi nogometaš do 21 let, nagrado pa od leta 2003 podeljuje italijanski strokovni časnik Tuttosport. Po začetnem veselju in slavju je za Barcelono sicer kaj hitro sledil hladen tuš...

Sorodno