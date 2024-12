Verhaeghe junak Floride v ponovitvi finala iz lanske sezone 24ur.com Hokejisti Florida Panthers so v ponovitvi lanskega finala severnoameriške lige NHL proti Edmonton Oilers potrdili Stanleyjev pokal. V gosteh pri Edmontonu so panterji zmagali s 6:5 in utišali tribune v dvorani Rogers Place. Minulo sezono so naftarji v velikem finalu izsilili sedmo tekmo, vendar na koncu v boju za naslov ostali praznih rok.

