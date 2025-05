Arhitekturni bienale: naravna, umetna in kolektivna inteligenca ter vprašanje problematik sodobnosti RTV Slovenija 19. arhitekturni bienale v Benetkah je tako v Arzenalu kot na Vrtovih in nekaterih drugih lokacijah po mestu odprl vrata tudi za širšo javnost. Slovenija v svojem paviljonu predstavlja projekt Mojstri gradijo, ki ga kurirata Ana Kosi in Ognen Arsov.

Sorodno