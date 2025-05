Do 19. ure sedem prijav domnevnih kršitev volilnega molka Primorske novice Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je do 19. ure prejela sedem prijav domnevnih kršitev volilnega molka pred nedeljskim referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Pet se jih nanaša na zadeve, ki so že v obravnavi, ali pa niso povezane s kršitvami volilnega molka, inšpektorat pa obravnava dve zadevi.

