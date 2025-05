Interpelacija ministrice Vrečko kot prva posledica referenduma Primorske novice Poslanci iz vrst NSi in Demokratov so pohiteli in še pred razmisleki o vzrokih za referendumski rezultat danes vložili interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko. Ta je s svojo ekipo na ministrstvu pripravila zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so ga volilci na referendumu zavrnili.

