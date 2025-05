Do 12. ure dve prijavi domnevnih kršitev volilnega molka Primorske novice Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je do 12. ure prejela dve prijavi domnevnih kršitev volilnega molka pred nedeljskim referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Za eno prijavo so takoj ugotovili, da ne vsebuje elementov za začetek postopka o prekršku, drugo pa obravnava inšpektorat za notranje zadeve.

