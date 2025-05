Do 11. ure 8,2-odstotna volilna udeležba, do opoldne sedem sumov kršitve volilnega molka Primorske novice Na več kot 3000 voliščih za referendumsko glasovanje o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki so se odprla ob 7. uri, je do 11. ure glasovalo 138.809 volilcev ali 8,2 odstotka volilnih upravičencev. Volišča bodo odprta do 19. ure, prve izide glasovanja je pričakovati po 19.30. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je do opoldne prejela sedem zadev s sumom kršitve volilnega molka.

