Referendumsko glasovanje do 19. ure, do takrat tudi volilni molk Primorske novice Na več kot 3000 voliščih po državi poteka referendumsko glasovanje. Na njem volilci odločajo o uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj tudi še velja volilni molk. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 19.30.

