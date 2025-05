To so funkcionarji, ki se bodo v nedeljo udeležili referenduma Nova24TV Javne funkcionarje smo povprašali, ali se nameravajo udeležiti nedeljskega referenduma o privilegijih za kulturnike. Svojo udeležbo so med drugim potrdili: evroposlanec Prebilič, gospodarski minister Han in predsednica republike Pirc Musar. Odgovore posameznih funkcionarjev prilagamo v prispevku. V nedeljo, 11. maja, bo velik praznik demokracije, ko bodo lahko ljudje jasno povedali, ali se st ...

Sorodno