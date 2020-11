Biden še ne more razglasiti zmage. Trump ni pripravljen priznati poraza. SiOL.net V ZDA četrti dan po predsedniških volitvah nadaljujejo s preštevanjem glasovnic v ključnih zveznih državah. Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v petek v Georgii in Pensilvaniji prehitel republikanca Donalda Trumpa ter obdržal prednost v Nevadi in Arizoni, vendar pa so razlike med kandidatoma v omenjenih zveznih državah izjemno majhne. Po projekcijah Fox News in AP ima Biden trenutno 26...

