Sassoli opozarja Janšo: Napadi na člane parlamenta so tudi napadi na evropske državljane Večer Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je po nizu tvitov pozval slovenskega premierja Janeza Janšo, naj preneha napadati evropske poslance. "Napadi na člane parlamenta so tudi napadi na evropske državljane," je zapisal Sassoli in pozval h konstruktivnemu sodelovanju s slovenskim predsedovanjem na temelju zaupanja in spoštovanja.

