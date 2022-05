Napadalec je vstopil v šolo neovirano. Starši pred šolo so policiste moledovali k ukrepanju. RTV Slovenija Napadalec je na osnovno šolo v Uvaldeju v Teksasu vstopil neovirano, je sporočila policija. 18-letniku ni vstopa preprečil nihče, tudi ni jasno, ali so bila vrata v šolo zaklenjena. Pojavlja se vse več vprašanj o varnostnih ukrepih in odzivu policije.

