Golob bo s stroko že drugič pretresal energetsko varnost in draginjo RTV Slovenija Pri premierju Robertu Golobu se bodo vnovič sešli politični vrh, ekonomska stroka in predstavniki energetskih podjetij. Poskusili bodo oblikovati celovite rešitve za obvladovanje draginje in zagotovitev energetske varnosti države.

