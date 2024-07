(V ŽIVO) Washington: Izjava Roberta Goloba pred pred pričetkom zasedanja Severnoatlantskega sveta topnews.si Premier Robert Golob, ki se v Washingtonu udeležuje vrha zveze Nato, je v torek na sprejemu za slovenske in ameriške predstavnike na veleposlaništvu izpostavil pomen deljenja skupnih ciljev, kot sta blaginja in demokracija, pri čemer pa da velikost in moč države nista pomembni. “Danes ne praznujemo le obletnice zavezništva, temveč prijateljstvo med obema narodoma,” je […]...

Sorodno















































Omenjeni NATO

Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Šarec

Tadej Pogačar

Tanja Fajon

Primož Roglič