Zakaj PROTI? “Sicer bi si Golobovi znali domišljati, da sem zadovoljen s tem, kar delajo” Demokracija Piše: Moja Dolenjska, C. R.

“V nedeljo grem seveda na referendum in bom PROTI. Sicer bi si Golobovi znali domišljati, da sem zadovoljen s tem, kar delajo.” Tako je na omrežju X zapisal prof. dr. Žiga Turk, slovenski informatik, politik in kolumnist, ki je bil minister za znanost, izobraževanje, kulturo in šport. V nedeljo bomo na referendumu odločali o zakonu o privilegiranih astronomskih dodatki ...

