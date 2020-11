Biden krepko zmanjšal zaostanek v Pensilvaniji in Georgiji,Trump upe polaga v vrhovno sodišče Dnevnik V Združenih državah Amerike tudi dva dni po volitvah ni znano, kdo bo novi predsednik. Glasove v odločilnih državah Georgiji, Severni Karolini, Nevadi, Pensilvaniji in Arizoni še vedno preštevajo. Po do sedaj preštetih glasovih v vodstvu ostaja...

Sorodno

































































































































































































Oglasi