Bo vlada sprejela deseti protikoronski zakon, težek najmanj 180 milijonov evrov? 24ur.com DZ bo na izredni seji obravnaval predlog desetega protikoronskega zakona (PKP10), ki prinaša za najmanj 180 milijonov evrov dodatnih ukrepov in je že močno razdelil poslance. Na dnevnem redu plenarne seje so tudi predlog novele zakona o DDV, predlog zakona o debirokratizaciji ter imenovanje članov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija.

