Piše: C. R., G. B., STA Slovenski volivci in volivke bomo danes odločali o tem, kdo bo vodil naše občine in o naših predstavnikih v mestnih in občinskih svetih, pa tudi člane krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Približno 1,7 milijona volilnih upravičencev bo v prvem krogu volilo župane po večinskem sistemu, občinske svetnike pa po proporcionalnem sistemu. V občinah, kjer v prvem krogu ne bo z ...