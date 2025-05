Volilna udeležba ostaja nizka, do 16. ure glasovalo manj kot 300.000 volivcev Maribor24.si Volišča bodo odprta do 19. ure, prve izide glasovanja je pričakovati po 19.30. Najvišja volilna udeležba je bila danes do 16. ure v volilni enoti Ptuj.

