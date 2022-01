Številke so skrb vzbujajoče: rekordno število okužb je bilo potrjenih v soboto SiOL.net V soboto so v Sloveniji neuradno potrdili 3.348 okužb z novim koronavirusom. To je 2.519 primerov več kot prejšnji teden, ko so potrdili 829 okužb s koronavirusom.

Sorodno















































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Milan Kučan

Jan Oblak

Ana Bucik

Alenka Bratušek