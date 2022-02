Slovenski evroposlanci obsodili rusko priznanje ukrajinskih separatističnih republik RTV Slovenija Večina slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu se je že odzvala in obsodila rusko priznanje neodvisnosti ukrajinskih samooklicanih republik Doneck in Lugansk, ki jo vidijo kot kršitev ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine ter grožnjo miru.

