Zelenski: Namesto humanitarnih koridorjev smo dobili tanke, rakete in mine #vŽivo SiOL.net Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je ob koncu zasedanja Varnostnega sveta o Ukrajini dejal, da bo Rusija danes ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času prekinila sovražnosti in odprla humanitarne koridorje za evakuacijo civilnega prebivalstva mest Kijev, Černigov Sumi in Mariupol. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je skoraj istočasno na ukrajinski televiziji povedal, da je Ukrajina namesto humanitarnih koridorjev od Rusije v ponedeljek dobila tanke, rakete in mine.

