Do konca glasovanja na referendumih velja volilni molk 24ur.com Pred referendumi o noveli zakona o RTVS, spremembah zakona o vladi in spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi se je opolnoči uradno zaključila enomesečna referendumska kampanja in se je začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev.

