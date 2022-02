Moskva: Ukrajinski izstrelek zadel prostore ruske FSB ob meji Dnevnik Topniški izstrelek, ki je priletel z ozemlja Ukrajine, je po navedbah Moskve danes zadel in uničil manjši objekt v ruski regiji Rostov ob rusko-ukrajinski meji, ki ga uporablja ruska obveščevalna služba FSB. Ukrajinska vojska je to že zanikala in...

