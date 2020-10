1656 novih okužb s koronavirusom, Kacin: Na pot le, če je nujno 24ur.com V Sloveniji so v četrtek potrdili 1656 novih okužb s koronavirusom, umrle so tri osebe. Število bolnikov s covid-19 v bolnišnicah se je povečalo za 69, na intenzivni negi za pet pacientov. Odpustili so 28 bolnikov. Delež pozitivnih testov je znašal 24,55 odstotkov.

Sorodno



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi