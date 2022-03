[IZ MINUTE V MINUTO] RUSKA AGRESIJA NA UKRAJINO, 6. dan: Rusi grobo napadli Harkov, pobitih več kot sto civilistov Demokracija Piše: P. T., C. R., STA Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek napadel Ukrajino, včerajšnja pogajanja niso prinesla uspeha. Vse več držav sprejema nove in nove sankcije proti Rusiji. Dogajanje spremljamo iz minute v minuto. 03.00 Slovenski shod v podporo Ukrajini bo v sredo, 2. marca, ob 17h na Kongresnem trgu v Ljubljani. 02.00 O eksplozijah v Harkovu in prestolnici Kijev poročajo tudi po k ...

