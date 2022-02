(FOTO in VIDEO) Putin ukrajinsko vojsko pozval, naj predsednika vrže z oblasti, Zelenski odgovarja: Vsi smo tukaj, branili bomo našo neodvisnost Večer Kijev se pripravlja na noč V središču ukrajinske prestolnice je že zjutraj odjeknilo več eksplozij, oglasile so se sirene. Smrtonosni spopadi so dosegli obrobje prestolnico, medtem ko so ruske enote drugi dan obsežne invazije prodrle že globoko v notranjost države. Ruska oklepna vozila so v Kijev prispela že dopoldne. Rusija je pripravljena vstopiti v pogajanja z Ukrajino, EU naj bi medtem po nave...

