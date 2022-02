(FOTO in VIDEO) Putin ukrajinsko vojsko pozval, naj Zelenskega vrže z oblasti. V Bruslju njegovo obnašanje primerjali z ravnanjem nacistov Večer V središču ukrajinske prestolnice je odjeknilo več eksplozij, oglasile so se sirene. Smrtonosni spopadi so dosegli obrobje prestolnico, medtem ko so ruske enote drugi dan obsežne invazije prodrle že globoko v notranjost države. Ruska oklepna vozila so v Kijev prispela že dopoldne. Rusija pripravljena vstopiti v pogajanja z Ukrajino, EU naj bi medtem po navedbah diplomatskih virov na seznam sankcij uvrstila tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina in zunanjega ministra Sergeja Lavrova.

